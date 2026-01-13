Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Ring-Centers

Nordhorn (ots)

Am Dienstag, den 13.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr auf dem Parkplatz des Ring-Centers am Stadtring in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine bislang unbekannte Person beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten roten Renault Kadjar. Die Fahrzeughalterin hatte ihren Pkw auf dem Parkplatz abgestellt und das Ring-Center aufgesucht. Bei ihrer Rückkehr stellte sie den entstandenen Schaden fest. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei in Nordhorn bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher machen können, sich unter der Rufnummer 05921 / 3090 zu melden.

