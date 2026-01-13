PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Bad Bentheim - Beschädigte Drohne auf Schulgelände aufgefunden

Bad Bentheim (ots)

Am Dienstag, den 13.01.2026, gegen 09:00 Uhr, wurde auf dem Schulgelände einer örtlichen Schule im Neuen Weg in Bad Bentheim (Ortsteil Gildehaus) eine beschädigte Drohne aufgefunden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Drohne in der Zeit zwischen dem Ende des Schulbetriebs am 12.01.2026 und dem Auffindezeitpunkt am 13.01.2026 auf den Schulhof gelangt ist. Bei dem Fluggerät handelt es sich um eine sogenannte FPV-Drohne aus dem Eigenbau, die dem Sport- und Freizeitbereich zuzuordnen ist. Einige der zum Teil hochwertigen Komponenten waren noch intakt. Aktuell bestehen keine Hinweise auf eine Straftat.

Der Eigentümer der Drohne sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 77660-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

