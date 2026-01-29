Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 29.01.2026, gegen 06:00 Uhr kam es zum Verkehrsunfall am Kreisverkehr der Hauptstraße und dem Haltinger Weg in Eimeldingen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 57-jährige Pedelec-Fahrer den Kreisverkehr. Beim Einbiegen des 58-jährigen Pkw-Führers in den Kreisverkehr, kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 57-jährige Pedelec-Fahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Lörrach verbracht. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

AKM

