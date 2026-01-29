PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 29.01.2026, gegen 06:00 Uhr kam es zum Verkehrsunfall am Kreisverkehr der Hauptstraße und dem Haltinger Weg in Eimeldingen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 57-jährige Pedelec-Fahrer den Kreisverkehr. Beim Einbiegen des 58-jährigen Pkw-Führers in den Kreisverkehr, kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 57-jährige Pedelec-Fahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Lörrach verbracht. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

AKM

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren