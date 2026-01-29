Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame PM der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg | Münstertal: 21-Jähriger leblos aufgefunden - Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts

Am Mittwochabend, 28.01.2026, gegen 20 Uhr wurde in einer Asylunterkunft in Münstertal ein 21-jähriger Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Aufgrund der Spurenlage wird derzeit von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Bei der Kriminalpolizei Freiburg wurde eine Sonderkommission eingerichtet, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Freiburg an der Aufklärung der Tat arbeitet.

Die Polizei bittet um Verständnis, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Einzelheiten genannt werden können, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden. Sobald es der Stand der Ermittlungen zulässt, wird die Polizei nachberichten.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-5990 zu melden.

