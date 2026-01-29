Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Fahrzeugbrand an der Bundesstraße führt zu Beeinträchtigungen im Berufsverkehr

Freiburg (ots)

Ein brennender Pkw führte an der Bundesstraße 317 in Atzenbach am Mittwoch, 28.01.2026, gegen 05.10 Uhr, zu einer Beeinträchtigung des Berufsverkehres, da die Bundesstraße fast zwei Stunden voll gesperrt war.

Der Feuerwehr wurde gegen 05.10 Uhr, ein brennender Pkw, welcher in einer Hofeinfahrt an der Bundesstraße stand, mitgeteilt. Der Brand im Motorraum des Pkws konnte von der Feuerwehr rasch abgelöscht werden. Als Brandursache wird ein betriebenes Autobatterie-Ladegerät vermutet. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt. Es wurde niemand verletzt.

