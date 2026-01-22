Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Kirchheimbolanden (ots)

Am Mittwoch, den 21.01.2026, kam es gegen 18:19 Uhr in der Neumayerstraße in Kirchheimbolanden zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 52 jährige Pkw Fahrerin befuhr die Neumayerstraße aus Richtung Morschheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Amtsstraße.

Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 48 jähriger Fahrzeugführer, von einem Parkplatz aus in die Neumayerstraße einzufahren. Dabei übersah er die von links kommende, bevorrechtigte 52 Jährige. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge miteinander.

Die 52 Jährige erlitt nach aktuellem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell