PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Pfeddersheim - Verdacht der Brandstiftung: Pkw in Vollbrand - Zeugen gesucht

Worms (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwoch, 21.01.2026, gegen 03:30 Uhr, meldeten Anwohner einen brennenden Pkw in der Leharstraße in Worms-Pfeddersheim. Beim Eintreffen der eingesetzten Kräfte stand das Fahrzeug, das am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Frankenthaler Straße geparkt war, bereits in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr Worms löschte den Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein weiterer, in der Nähe abgestellter, Pkw am Heck beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 35.000 Euro geschätzt. Nach einer Begutachtung durch einen Brandsachverständigen hat sich der Verdacht einer vorsätzlichen Brandlegung erhärtet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht:

Wer in der Nacht zum 21.01.2026 im Bereich der Leharstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Worms in Verbindung zu setzen. Tel. 06241 852-0 oder per E-Mail KIWorms(at)polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Worms

Telefon: 06241 852-2303
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 12:06

    POL-PDWO: Verkehrsunfall auf L409 bei Alzey

    Alzey (ots) - Am Dienstag, 20.01.2026, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 409 bei Alzey. Ein PKW befuhr die Landesstraße aus Richtung Erbes-Büdesheim kommend in Richtung Alzey. Ein LKW hielt zu diesem Zeitpunkt aus Sicht des PKW rechtseitig zur Fahrbahn in einem Wirtschaftsweg. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Verkehrsunfall. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der PKW wurde ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:08

    POL-PDWO: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

    Alzey (ots) - Am Mittwoch, den 14.01.2026 gegen 20:00 Uhr ereignete sich in Alzey auf dem Parkplatz des Schnellimbiss-Restaurant Burger King ein Verkehrsunfall. Dabei stieß ein LKW beim Verlassen des Parkplatzes gegen ein Leuchtreklameschild. Der Unfallverursacher entfernte sich danach von der Unfallstelle. Ersten Erkenntnissen nach wurde der Verkehrsunfall durch eine Zeugin beobachtet. Diese und andere mögliche Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren