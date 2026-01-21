PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall auf L409 bei Alzey

Alzey (ots)

Am Dienstag, 20.01.2026, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 409 bei Alzey. Ein PKW befuhr die Landesstraße aus Richtung Erbes-Büdesheim kommend in Richtung Alzey. Ein LKW hielt zu diesem Zeitpunkt aus Sicht des PKW rechtseitig zur Fahrbahn in einem Wirtschaftsweg. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Verkehrsunfall. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der PKW wurde abgeschleppt. Nach aktuellem Sachstand wurde niemand verletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es für ca. 30 Minuten zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

