POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am Montagabend kam es gegen 20:00 Uhr in der Röntgenstraße in Kirchheimbolanden zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Vorbeifahren wurde ein parkender PKW von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer gestreift und einige Meter mitgeschleift. Dem Schadensbild zufolge wurde der Verkehrsunfall von einem Transporter oder LKW verursacht. Nach der Kollision entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

