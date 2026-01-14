Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kirchheimbolanden (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 14.01.2026, gegen 17:30 Uhr befuhr eine 26-jährige Frau mit ihrem Pkw die L401 aus Richtung des Kreisverkehrs an der "ARAL"-Tankstelle kommend in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs an der "JET"-Tankstelle. Gleichzeitig fuhr eine 35-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw aus der Straße "Am Hölzchen" heraus, übersah das Fahrzeug der Unfallgegnerin und missachtete somit die Vorfahrt. In der Folge stießen beide Pkw auf der L401 zusammen, wobei die Unfallverursacherin leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde. Beide Fahrzeuge waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L401 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 18:05 Uhr voll gesperrt werden. Mit im Einsatz waren ebenfalls der Rettungsdienst und die Feuerwehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell