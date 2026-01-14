PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kirchheimbolanden (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 14.01.2026, gegen 17:30 Uhr befuhr eine 26-jährige Frau mit ihrem Pkw die L401 aus Richtung des Kreisverkehrs an der "ARAL"-Tankstelle kommend in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs an der "JET"-Tankstelle. Gleichzeitig fuhr eine 35-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw aus der Straße "Am Hölzchen" heraus, übersah das Fahrzeug der Unfallgegnerin und missachtete somit die Vorfahrt. In der Folge stießen beide Pkw auf der L401 zusammen, wobei die Unfallverursacherin leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde. Beide Fahrzeuge waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L401 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 18:05 Uhr voll gesperrt werden. Mit im Einsatz waren ebenfalls der Rettungsdienst und die Feuerwehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 13:35

    POL-PDWO: Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet von Worms - Unfall und Festnahme des Fahrers

    Worms (ots) - In der Nacht zum Mittwoch, den 14.01.2026 sollte durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Worms in Worms-Pfeddersheim gg 01:07 Uhr ein Pritschenwagen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer entzog sich jedoch der angestrebten Maßnahme durch Flucht und beschleunigte sein Fahrzeug in der Spitze über 100km/h ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 08:59

    POL-PDWO: Göllheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Göllheim (ots) - Am Montagabend, gegen 19:00 Uhr, kam es in der Freiherr vom Stein Straße in Göllheim zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 69 jähriger Pkw Fahrer war aus Richtung Hauptstraße in Fahrtrichtung Am Marktplatz unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 40 jähriger Pkw-Fahrer die Straße in entgegengesetzter Richtung. Im Begegnungsverkehr ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:54

    POL-PDWO: Bolanden - Körperverletzung mit mehreren Beteiligten

    Bolanden (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00.30 Uhr, kam es im Rahmen einer Veranstaltung in der Werner von Bolanden Halle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren beteiligten Personen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde dabei ein 21 jähriger Mann verletzt. Er erlitt einen Knochenbruch an der Hand und musste medizinisch versorgt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren