Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet von Worms - Unfall und Festnahme des Fahrers

Worms (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, den 14.01.2026 sollte durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Worms in Worms-Pfeddersheim gg 01:07 Uhr ein Pritschenwagen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer entzog sich jedoch der angestrebten Maßnahme durch Flucht und beschleunigte sein Fahrzeug in der Spitze über 100km/h innerorts. Während seiner Flucht überfuhr der Flüchtende eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Ungeachtet dessen setzte er seine Flucht jedoch weiterhin mit überhöhter Geschwindigkeit fort.

Aufgrund dessen sowie der rücksichtslosen Fahrweise des Flüchtenden, wurde die Verfolgungsfahrt gg. 01:15 Uhr abgebrochen, auch um eine Gefährdung von Unbeteiligten zu vermindern.

Das Fahrzeug konnte im Rahmen weiterer Ermittlungen festgestellt und der mutmaßliche Fahrer zur Durchführung weiterer Maßnahmen vorläufig festgenommen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Pritschenwagen zur Spurensicherung sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Verfahren u.a. wg. Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheitsfahrt.

Da sich die Verfolgung durch mehrere Straßenzüge erstreckte, sucht die Polizei Worms nun Zeugen einer möglichen Gefährdung oder gar Schädigung durch den Flüchtenden. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Pritschenwagen der Marke Iveco in der Farbe Weiß.

Die Polizei Worms bittet daher Zeugen, welche in den folgenden Straßen im o.g. Zeitraum mit dem genannten Fahrzeug entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Fahrtstrecke: Pfälzer Straße, Heppenheimer Weg, Zellertaltalstraße Richtung Pfiffligheim, Alzeyer Straße, Nievergoltstraße (Zusammenstoß mit Verkehrszeichen), Donnersbergstraße, Binger Straße, Eckenbertstraße, Von-Steuben-Straße, Bebelstraße und Friedrich-Ebert-Straße.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-0
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

