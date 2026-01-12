Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Bolanden - Körperverletzung mit mehreren Beteiligten

Bolanden (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00.30 Uhr, kam es im Rahmen einer Veranstaltung in der Werner von Bolanden Halle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren beteiligten Personen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde dabei ein 21 jähriger Mann verletzt. Er erlitt einen Knochenbruch an der Hand und musste medizinisch versorgt werden.

Die Hintergründe des Vorfalls sowie der genaue Ablauf sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell