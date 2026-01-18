PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kirchheimbolanden (ots)

Am späten Samstagmorgen, gegen 10:45 Uhr, ereignete sich in der Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee in Kirchheimbolanden ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 49-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem PKW die Hitzfeldstraße aus Richtung Uhlandstraße kommend in Fahrtrichtung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee. Aus Unachtsamkeit kam die Fahrerin im dortigen Kurvenbereich zunächst nach links von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei einen linksseitig befindlichen Bordstein. Daraufhin lenkte die 49-jährige ihr Fahrzeug ruckartig nach rechts und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem dortigen Baum und kam letztlich an einer Sandsteinmauer zum Stehen. Durch die Kollision wurde die Fahrerin leicht verletzt und zwecks weiterer medizinischer Versorgung in das Krankenhaus nach Kirchheimbolanden verbracht. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden
Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
