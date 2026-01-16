PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Dreisen (ots)

Am Nachmittag des 15.01.2026 ereignete sich gegen 15:56 Uhr auf der B47 bei Dreisen ein folgenschwerer Überholvorgang. Hierbei befuhr ein 58-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Transporter die B47 aus Richtung Kirchheimbolanden kommend in Fahrtrichtung Eisenberg. Einige hundert Meter vor der Abfahrt Göllheim überholte dieser mehrere Fahrzeuge. Eine entgegenkommende 32-jährige Fahrzeugführerin musste in diesem Zusammenhang stark bremsen, was zur Folge hatte, dass eine nachfolgende 23-jährige Pkw-Fahrerin auf ihr Heck auffuhr. Durch die Kollision wurde die 23-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

