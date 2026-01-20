PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Alzey (ots)

Am Mittwoch, den 14.01.2026 gegen 20:00 Uhr ereignete sich in Alzey auf dem Parkplatz des Schnellimbiss-Restaurant Burger King ein Verkehrsunfall. Dabei stieß ein LKW beim Verlassen des Parkplatzes gegen ein Leuchtreklameschild. Der Unfallverursacher entfernte sich danach von der Unfallstelle. Ersten Erkenntnissen nach wurde der Verkehrsunfall durch eine Zeugin beobachtet. Diese und andere mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Alzey zu melden.

Wer überdies hinaus sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey
Telefon: 06731-911-0
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB

