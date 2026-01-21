Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Betrugsmasche auf Supermarktparkplatz: Unbekannter erbeutet 985 Euro

Eisenberg (ots)

Am Samstag, den 17.01.2026, gegen 12.00 Uhr, wurde eine 74 jährige Frau auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Hermann Graf Straße in Eisenberg von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Der Täter gab sich als Spendensammler für Bedürftige aus und bat um eine finanzielle Unterstützung. Die Seniorin wollte dem Mann daraufhin eine Geldspende in bar übergeben. Der Unbekannte lehnte Bargeld jedoch ab und überredete die Geschädigte stattdessen zu einer Kartenzahlung mittels PIN Eingabe. Hierzu nutzte er ein mitgeführtes mobiles EC Lesegerät, dessen Display für die 74 Jährige während des Zahlungsvorgangs nicht einsehbar war. Nach Abschluss der vermeintlichen Spende entfernte sich der Mann zügig. Erst im Nachgang bemerkte die Geschädigte eine Abbuchung in Höhe von 985 Euro von ihrem Konto.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Präventionshinweis der Polizei

Um sich vor ähnlichen Betrugsmaschen zu schützen, empfiehlt die Polizei:

Geben Sie niemals Ihre PIN ein, wenn Sie das Display des Geräts nicht vollständig einsehen können.

Leisten Sie Spenden grundsätzlich nicht per Kartenzahlung, insbesondere nicht auf der Straße oder auf Parkplätzen.

Seien Sie misstrauisch, wenn Spendensammler Bargeld ablehnen oder auf ungewöhnliche Zahlungsmethoden bestehen.

Brechen Sie das Gespräch ab, wenn Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Melden Sie verdächtige Personen umgehend der Polizei.

Die Polizei rät insbesondere älteren Menschen und deren Angehörigen, über solche Betrugsformen zu sprechen, um das Bewusstsein für diese Vorgehensweisen zu stärken.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell