PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Betrugsmasche auf Supermarktparkplatz: Unbekannter erbeutet 985 Euro

Eisenberg (ots)

Am Samstag, den 17.01.2026, gegen 12.00 Uhr, wurde eine 74 jährige Frau auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Hermann Graf Straße in Eisenberg von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Der Täter gab sich als Spendensammler für Bedürftige aus und bat um eine finanzielle Unterstützung. Die Seniorin wollte dem Mann daraufhin eine Geldspende in bar übergeben. Der Unbekannte lehnte Bargeld jedoch ab und überredete die Geschädigte stattdessen zu einer Kartenzahlung mittels PIN Eingabe. Hierzu nutzte er ein mitgeführtes mobiles EC Lesegerät, dessen Display für die 74 Jährige während des Zahlungsvorgangs nicht einsehbar war. Nach Abschluss der vermeintlichen Spende entfernte sich der Mann zügig. Erst im Nachgang bemerkte die Geschädigte eine Abbuchung in Höhe von 985 Euro von ihrem Konto.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Präventionshinweis der Polizei

Um sich vor ähnlichen Betrugsmaschen zu schützen, empfiehlt die Polizei:

Geben Sie niemals Ihre PIN ein, wenn Sie das Display des Geräts nicht vollständig einsehen können.

Leisten Sie Spenden grundsätzlich nicht per Kartenzahlung, insbesondere nicht auf der Straße oder auf Parkplätzen.

Seien Sie misstrauisch, wenn Spendensammler Bargeld ablehnen oder auf ungewöhnliche Zahlungsmethoden bestehen.

Brechen Sie das Gespräch ab, wenn Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Melden Sie verdächtige Personen umgehend der Polizei.

Die Polizei rät insbesondere älteren Menschen und deren Angehörigen, über solche Betrugsformen zu sprechen, um das Bewusstsein für diese Vorgehensweisen zu stärken.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 10:08

    POL-PDWO: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

    Alzey (ots) - Am Mittwoch, den 14.01.2026 gegen 20:00 Uhr ereignete sich in Alzey auf dem Parkplatz des Schnellimbiss-Restaurant Burger King ein Verkehrsunfall. Dabei stieß ein LKW beim Verlassen des Parkplatzes gegen ein Leuchtreklameschild. Der Unfallverursacher entfernte sich danach von der Unfallstelle. Ersten Erkenntnissen nach wurde der Verkehrsunfall durch eine Zeugin beobachtet. Diese und andere mögliche Zeugen ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 00:03

    POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Kirchheimbolanden (ots) - Am Montagabend kam es gegen 20:00 Uhr in der Röntgenstraße in Kirchheimbolanden zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Vorbeifahren wurde ein parkender PKW von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer gestreift und einige Meter mitgeschleift. Dem Schadensbild zufolge wurde der Verkehrsunfall von einem Transporter oder LKW verursacht. Nach ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 09:38

    POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Kirchheimbolanden (ots) - Am späten Samstagmorgen, gegen 10:45 Uhr, ereignete sich in der Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee in Kirchheimbolanden ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 49-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem PKW die Hitzfeldstraße aus Richtung Uhlandstraße kommend in Fahrtrichtung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee. Aus Unachtsamkeit kam die Fahrerin im dortigen Kurvenbereich zunächst nach links von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren