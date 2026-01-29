Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Kollision beim Abbiegen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 28.01.2026, gegen 19.00 Uhr kam es an der Kreuzung der B34 in die Albtalstraße in Albbruck zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Skoda- Fahrer beim Abbiegen von der B34 in die Albtalstraße ein entgegenkommendes Auto übersehen haben. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich wodurch der Skoda-Fahrer und dessen Mitfahrer leicht verletzt wurden und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden, dürfte aber mehrere tausend Euro betragen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz. An der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Nach knapp zwei Stunden war die Fahrbahn wieder frei.

