Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen (Rheinhausen): Vermisstenfahndung nach 63-jährigem Mann - Rücknahme der Fahndung

Freiburg (ots)

Der Vermisste konnte wohlbehalten wieder angetroffen werden. Ein Hinweis aus der Bevölkerung führte zum Antreffen der Person bei einem Supermarkt in Kenzingen.

Die Medienschaffenden werden gebeten, die Lichtbilder nicht weiter zu verbreiten.

ts

---------- Ursprungsmeldung

Seit Montag, 26.01.2026 gegen 20:30 Uhr, wird ein 63-jähriger Mann aus Rheinhausen vermisst.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Umfangreiche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden.

Der Vermisste hat ein westeuropäisches Erscheinungsbild, ist zwischen 180cm und 185cm groß, hat lange, graue Haare und einen grauen Vollbart, schlanke Statur. Er dürfte mit einer dunklen Winterjacke und einer dunklen Hose bekleidet sein.

Er soll zuletzt im Bereich eines Baumarktes im Bereich Herbolzheim gesehen worden sein. Er war mit einem Wohnmobil der Marke "PÖSSEL", Typ "Summit 540", Farbe: weiß, mit amtlichem Kennzeichen des Landkreises Emmendingen unterwegs.

Hinwendungsorte wurden bislang mit negativem Ergebnis überprüft. Er hält sich überwiegend im Landkreis Emmendingen auf, es ist jedoch nicht auszuschließen, dass er sich weiter fortbewegt hat.

Hinweise können dem Polizeipräsidium Freiburg unter der 0761/882-2880, dem Polizeinotruf oder jeder anderen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.

