POL-FR: B 294/ Gemarkung Denzlingen: Verkehrsunfall mit Straßenbeschilderung - Zeugen gesucht

Freiburg

Ein bislang unbekannter Autofahrer habe am Donnerstagnachmittag, 29.01.2026, kurz nach 16:30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 294 auf Höhe der Ausfahrt Denzlingen/ Buchholz verursacht und dabei ein Straßenschild beschädigt. Der Unbekannte habe die Unfallörtlichkeit anschließend mit seinem Wagen verlassen.

Der unbekannte Fahrzeugführer sei nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Im Bereich des an der genannten Ausfahrt befindlichen Verzögerungsstreifens sei das Fahrzeug, bei dem es sich laut Zeugenangaben möglicherweise um ein schwarzen Mercedes-Benz gehandelt haben soll, mit einem Verkehrsschild zusammengestoßen.

Anschließend habe der Unfallverursacher sich von der Örtlichkeit entfernt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681 4074-0) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können.

