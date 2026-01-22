PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeistation Braunlage vom Donnerstag, 22.01.2026

Goslar (ots)

Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl in das Eisstadion Braunlage

Am Donnerstag, 22.01.2026, wurde den Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Braunlage der Einbruch in das örtliche Eisstadion mitgeteilt. Hier wurde festgestellt, dass sich noch unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unbefugt Zutritt zu dem Gelände verschafft, mehrere Türen aufgehebelt und verschiedene dortige Wertgelasse und Automaten gewaltsam geöffnet haben.

Die Polizeistation Braunlage bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieser Straftat geben können, sich unter der Telefonnummer 05520-93260 zu melden.

i.A. Schulze, PHK

Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Braunlage
Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar

