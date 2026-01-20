PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 20.01.2026

Goslar (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Montag stellte die Polizei im Stadtteil Georgenberg insgesamt 27 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest.

Zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr hatten die Einsatzkräfte auf der Heinrich-Pieper-Straße eine Messstelle eingerichtet. Bei 13 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern wurden Verwarngelder erhoben, 14 weitere müssen aufgrund des zu hohen Tempos mit einem Bußgeld rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit in der 30 Km/h-Zone betrug 57 Km/h.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

