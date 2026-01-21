Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti:

Am 18.01.2026 kam es in der Zeit von 15.00 Uhr bis zur Feststellung um 19.00 Uhr in Vienenburg zu zwei Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Der oder die bislang unbekannten Täter beschmierten die Gebäudefront eines Gebäudes in der Kaiserstraße mit eindeutigen Schriftzügen in silberner Farbe. Außerdem wurde die Außenwand der gegenüberliegenden Grundschule mit unleserlichen Worten besprüht. Zeugen die Hinweise zu den Vorfällen geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Vienenburg zu melden.

