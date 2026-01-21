PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti:

Am 18.01.2026 kam es in der Zeit von 15.00 Uhr bis zur Feststellung um 19.00 Uhr in Vienenburg zu zwei Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Der oder die bislang unbekannten Täter beschmierten die Gebäudefront eines Gebäudes in der Kaiserstraße mit eindeutigen Schriftzügen in silberner Farbe. Außerdem wurde die Außenwand der gegenüberliegenden Grundschule mit unleserlichen Worten besprüht. Zeugen die Hinweise zu den Vorfällen geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Vienenburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Bad Harzburg
Telefon: 05322 / 5548 - 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 20.01.2026

    Goslar (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am Montag stellte die Polizei im Stadtteil Georgenberg insgesamt 27 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr hatten die Einsatzkräfte auf der Heinrich-Pieper-Straße eine Messstelle eingerichtet. Bei 13 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern wurden Verwarngelder erhoben, 14 weitere müssen ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 19.01.2026

    Goslar (ots) - Unbekannte Einbrecher machten sich am vergangenen Wochenende an zwei Objekten im Bereich Goslar zu schaffen. Zwischen Freitagabend und Sonntagmittag drangen die unbekannten Tatverdächtigen gewaltsam in ein Haus in der Kaisertorstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit nicht bekannt. Weiterhin war das Büro ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 19.01.2026

    Goslar (ots) - 19.01.2026, 13:00 Uhr Verkehrsunfallflucht Am 17.01.2026 zwischen 16:20 Uhr und 16:55 Uhr kommt es auf dem REWE-Parkplatz in der Katelnburgstraße in Rhüden zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der bislang unbekannte Unfallverursacher mit seinem PKW gegen den PKW des Geschädigten stieß. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren