Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Trunkenheitsfahrten

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Trunkenheit im Verkehr

Am späten Dienstagabend kam es zu einer Trunkenheitsfahrt in der Bad Mergentheimer Max-Eyth-Straße. Ein Zeuge meldete der Polizei, dass er auf einen weißes Mercedes im Drive-In eines Schnellrestaurants aufmerksam wurde. Er habe den Verdacht, dass der Fahrer alkoholisiert sei. Gegen 23:40 Uhr konnte eine Streife des Polizeireviers Bad Mergentheim den 25-jährigen Fahrer des Mercedes-Benz einer Kontrolle unterziehen. Hierbei ergaben sich konkrete Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Der Mann musste die Beamten zwecks einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Bad Mergentheim: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Am Dienstagabend fuhr ein 37-Jähriger stark alkoholisiert mit seinem Pkw in Bad Mergentheim auf ein Tankstellengelände in der Wachbacher Straße. Zeugen meldeten den Fahrer des Opel der Polizei, da sie eine Alkoholisierung des Fahrers vermuteten. Dieser wurde gegen 21:20 Uhr durch eine Streife des Polizeireviers Bad Mergentheim kontrolliert. Hierbei erhärtete sich der Verdacht der Trunkenheit. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Darüber hinaus war der 37-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiter steht der Mann im Verdacht eine Schachtel Zigaretten aus dem Tankstellenshop entwendet zu haben. Der Opel-Fahrer musste die Beamten anschließend zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Er muss nun mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl rechnen.

