Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsdienst Tauberbischofsheim mit Ermittlungserfolg

Main-Tauber-Kreis (ots)

K3908/Hardheim: Dubioser Unfall mit verletzter Person - Ermittlungserfolg

Nachdem am vergangenen Dienstagmorgen, gegen 5 Uhr, ein verunfallter Pkw in einem Waldstück bei Hardheim aufgefunden wurde, (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6200821). gibt es nun neue Ermittlungsergebnisse zu dem anfangs dubiosen Verkehrsunfall Umfangreiche Ermittlungen des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim ergaben, dass der 34-jährige Fahrzeughalter den VW zum Unfallzeitpunkt lenkte. Dieser gestand seine Fahrereigenschaft zwischenzeitlich. Im Rahmen der folgenden Vernehmung des Mannes kam der Verdacht auf, dass dessen ausländischer Kartenführerschein gefälscht sein könnte. Bei der anschließenden urkundentechnischen Begutachtung des Führerscheines wurden mehrere Fälschungsmerkmale festgestellt, weshalb dieser beschlagnahmt wurde. Der 34-Jährige muss sich nun, neben der fahrlässigen Körperverletzung und der Verkehrsunfallflucht, auch wegen Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

