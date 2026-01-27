Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Brand in Parkhaus

Landkreis Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Brand in Parkhaus - hoher Sachschaden

Am Dienstagmorgen gegen 9:30 Uhr kam es in Neckarsulm zu einem Brand in einem Parkhaus in der Austraße. Zunächst wurde eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach der Brand vermutlich an einem älteren Pkw aus. Ursächlich war wahrscheinlich ein technischer Defekt. Durch das Feuer wurden zwei Fahrzeuge vollständig zerstört. Vier weitere Pkw wurden nicht unerhebliche beschädigt. Zudem wurde die Decke des Parkhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Die Höhe der Lackschäden an umliegenden Fahrzeugen, die durch Ruß und Rauch entstanden sind, kann aktuell noch nicht beziffert werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Austraße im betroffenen Bereich gesperrt werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Nach aktuellem Stand bestehen keine Hinweise auf Brandstiftung oder eine andere Straftat. Die Feuerwehr Neckarsulm war mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort.

