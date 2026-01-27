PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach Holzdiebstahl gesucht

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Polizei sucht Zeugen nach Holzdiebstahl

Unbekannte entwendeten im vergangenen Monat mehrere Raummeter Holz in Künzelsau. Zwischen dem 20. Dezember 2025 und dem 21. Januar 2026 transportierten der oder die Täter circa acht Raummeter des neben dem Rundweg am Wanderparkplatz oberhalb von Künzelsau-Morsbach gelagerten Holz ab. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

