POL-HN: Etwa 140 schneebedingte Verkehrsunfälle im Präsidiumsbereich

Aufgrund des plötzlichen massiven Schneefalls und den damit verbundenen glatten Straßen kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn seit gestern Abend zu insgesamt rund 140 Verkehrsunfällen. Glücklicherweise wurden lediglich zwei leicht verletzte Personen verzeichnet, die in Zusammenhang mit den Unfällen standen. Ansonsten kam es lediglich zu Blechschäden. Auf den Autobahnen und in einigen Seitenstraßen standen mehrere Lkw quer. Besonders problematisch war die Lage am Autobahnkreuz Weinsberg, das in der Nacht mehrfach für einige Stunden voll gesperrt werden musste.

Die Polizei warnt vor überfrierender Nässe, die vor allem durch den angekündigten Regen noch verstärkt werden könnte. Verkehrsteilnehmer werden dringend gebeten, besonders vorsichtig zu fahren und die aktuellen Wetterbedingungen zu berücksichtigen. Weiter wird empfohlen, den aktuellen Wetterbericht zu verfolgen und die Fahrweise an die Witterungsverhältnisse anzupassen. Die Polizei Heilbronn bittet stets ausreichend Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern zu halten, Fahrzeuge vor Fahrtantritt von Eis und Schnee zu befreien und bei Bedarf Rettungsgassen zu bilden. Nehmen Sie Rücksicht aufeinander und planen Sie ausreichend Zeit für die Fahrten ein.

