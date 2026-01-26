Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Versuchter Einbruch, Falsche Polizeibeamte, Sachbeschädigung durch Graffiti, Unfallflucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mosbach-Diedesheim: Versuchter Einbruch

Am Freitag versuchten ein oder mehrere Unbekannte in eine Wohnung in Diedesheim einzudringen. Zwischen 20 Uhr und 20:30 Uhr machten sich die Unbekannten an einem Fenster im Erdgeschoss des Mehrparteienhauses in der Richard-Wagner-Straße zu schaffen undversuchten dieses gewaltsam zu öffnen. Der Versuch misslang, die Unbekannten hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in der Richard-Wagner-Straße machen konnten. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Schefflenz-Oberschefflenz: Betrug durch Falsche Polizeibeamte - Zeugenaufruf

Am Sonntag wurde eine Seniorin in Oberschefflenzer Opfer von Betrügern. Die angeblichen Polizeibeamten sowie ein angeblicher Staatsanwalt meldeten sich telefonisch bei der Dame und behaupteten, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen wurde und nun auch ihr Eigentum gefährdet sei. Gegen 14:50 Uhr übergab das Opfer daraufhin, in der Straße "Lerchenberg", eine Schmuckschatulle an eine unbekannte männliche Person, die sich als Polizeibeamter ausgab. Der Falsche Polizeibeamte war etwa 1,85 Meter groß und circa 20 Jahre alt. Er war bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke, einem Basecap und einer schwarzen Jogginghose. Außerdem sprach er akzentfreies Deutsch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die am Sonntag im Bereich der Straße "Lerchenberg" verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mudau: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Am Samstagabend, gegen 19:30 Uhr, besprühten zwei bislang unbekannte Täter im Bereich der Bahnhofstraße, vom Kreisverkehr bis zur Einmündung Langengarten, insgesamt acht Laternenmasten, ein Verkehrszeichen sowie die Gebäudeverkleidung eines Supermarktes mit Farbe. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ein Zeuge beobachtete die beiden Personen im Vorbeifahren und meldete seine Wahrnehmung anschließend mit etwas zeitlichem Verzug der Polizei. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Mosbach: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Samstag oder Sonntag einen Unfall in Mosbach und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Fahrer eines Mercedes-Benz SL stellte seinen Wagen am Samstagmittag, gegen 13 Uhr, auf dem Parkplatz in der Martin-Luther-Straße (Höhe Hausnummer 7) ab. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug am Sonntagvormittag, 10:30 Uhr, stellte er Streifspuren an der linken Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.000 Euro. Der Verursacher streifte, vermutlich beim Ausfahren aus der Parklücke, mit seinem Fahrzeug den geparkten Mercedes. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell