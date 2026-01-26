Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Mann hantiert in Bahn mit Messer, Zeugen nach Unfallfluchten und Körperverletzung gesucht

Heilbronn (ots)

Schwaigern: Mann hantiert in Bahn mit Messer Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Mann in Schwaigern festgenommen, weil er zuvor in einer S-Bahn mit einem Messer hantiert hatte. Kurz vor 2 Uhr soll der 19-Jährige in einer Bahn in Richtung Karlsruhe laut herumgegrölt haben. Als er von Mitreisenden aufgefordert wurde dies zu unterlassen, soll er ein Messer gezogen haben. Zwei Bekannte des jungen Mannes versuchten daraufhin ihm das Messer abzunehmen. Dies misslang und der 19-Jährige begab sich zunächst auf eine Toilette im Zug, welcher in der Zwischenzeit im Bahnhof Schwaigern zum Stehen gekommen war. Als er bemerkte, dass die in der Zwischenzeit alarmierten Polizeibeamten bereits am Bahnhof eingetroffen waren, versuchte er zu Fuß über den Bahnsteig zu flüchten. Hierbei schlug und trat er einen Zeugen, welcher sich ihm in den Weg gestellt hatte. Kurz darauf konnte der 19-Jährige unter Hinzuziehung eines Diensthundes festgenommen werden. Bei der Festnahme wurde der junge Mann durch den eingesetzten Diensthund gebissen, weshalb er zunächst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nach der Erstversorgung der Verletzung musste er die Beamten auf das Polizeirevier Lauffen begleiten und die weitere Nacht in der Zelle verbringen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen.

Heilbronn: Mann verprügelt - Zeugen gesucht Ein 38-Jähriger wurde am Samstagabend in Heilbronn von einer Gruppe Unbekannter verprügelt. Gegen 23:45 Uhr wurde die Polizei informiert, dass es vor dem Wollhaus zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Beim Eintreffen der Streife, befand sich nur noch der 38-Jährige vor Ort. Da der Mann seine Verletzungen nicht vom Rettungsdienst behandeln lassen wollte, aufgrund seiner Alkoholisierung und seines mutmaßlichen Drogenkonsums aber auch nicht verkehrsfähig war, wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Da sich bei der Haftfähigkeitsuntersuchung herausstellte, dass der Mann nicht gewahrsamsfähig war, wurde er von der Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Hinweise auf die Angreifer des Mannes geben können, es soll sich dabei um Personen mit dunklem Teint mit schwarzer Kleidung gehandelt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Auf einem Parkplatz in der Schießhausstraße kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall, weshalb die Polizei nun Zeugen sucht. Die Besitzerin eines Mercedes stellte ihren Wagen gegen 10 Uhr auf dem Lehrerparkplatz einer Schule ab. Als sie gegen 13 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, dass der Wagen beschädigt worden war. Vermutlich war ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken an dem Mercedes hängengeblieben und hatte dadurch den Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Zaberfeld: Fahrer von weißem Audi baut Unfall und fährt davon - Polizei sucht Zeugen Das Polizeirevier Lauffen sucht nach Zeugen, die Angaben über den Fahrer eines weißen Audis machen können, der am Samstagabend einen in Zaberfeld geparkten VW beschädigte. Der Besitzer des VWs stellte sein Fahrzeug gegen 22:30 Uhr in der Hauptstraße am Fahrbahnrand ab. Als er gegen 0:15 Uhr wieder zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass dieser beschädigt worden war. Ein unbekannter Autofahrer muss beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug an dem VW entlanggestreift sein, wodurch der Passat nicht nur auf der kompletten linken Fahrzeugseite verkratzt, sondern auch der Spiegel abgerissen wurde. Die Schäden am VW belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 7.000 Euro. Der Verursacher des Schadens hinterließ nichts an der Unfallstelle, als den ebenfalls abgerissenen Spiegel eines weißen Audis. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder zu dem beschädigten Audi machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

