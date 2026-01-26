Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zahlreiche Unfälle und Verkehrsbehinderungen wegen Schneefall

Heilbronn (ots)

Main-Tauber-Kreis: Zahlreiche Unfälle und Verkehrsbehinderungen wegen Schneefall - Eine Auswahl

Im Main-Tauber-Kreis mussten Autofahrer am Sonntagabend und Montagmorgen aufgrund des Schneefalls viel Geduld und starke Nerven aufbieten. Die Polizei rückte zu zahlreichen Verkehrsunfällen und -behinderungen aus. Gegen 19 Uhr kam es auf der Autobahn 81 bei Lauda-Königshofen zu einem Verkehrsunfall mit Blechschaden. Wenige Minuten später kam eine Autofahrerin bei Lauda-Königshofen von der Oberbalbacher Straße ab und überschlug sich mit ihrem Pkw. Die Frau wurde leichtverletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 20 Uhr kam es auf der Landesstraße 1001 bei Weikersheim zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall ohne Personenschaden. Zudem landete ein Auto, das eigentlich auf der Landesstraße 508 bei Wertheim fuhr aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn im Straßengraben. Gegen 21 Uhr fuhr der Lenker eines Seats auf der Autobahn 81 in Richtung Heilbronn, als er bei Tauberbischofsheim die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen die Mittelleitplanke stieß. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Gegen Mitternacht blieben auf der Kreisstraße 2869 mehrere Fahrzeuge im dichten Schnee liegen. Kurz nach 2 Uhr ging es für einige Lkw auf der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim nicht mehr weiter. Die Fahrzeuge kamen den Taubertalaufstieg in Richtung Würzburg nicht hoch und mussten warten, bis die Straße geräumt war. Auf der A81 bei Großrinderfeld stießen nur wenig später zwei Lkw zusammen. In Tauberbischofsheim stellte sich an einem Kreisverkehr, der die Hauptstraße, die Königheimer Straße und die Külsheimer Straße verbindet um kurz nach 2 Uhr ein Lkw quer. Ein weiterer Lkw verunfallte alleinbeteiligt gegen 3:30 Uhr auf der Autobahn 81 bei Großrinderfeld. Sowohl auf der A81 bei Tauberbischofsheim, als auch in Boxberg, Ahorn und Bad Mergentheim kam es in den folgenden Stunden zu mehreren Meldungen von Fahrzeugen, die Aufgrund der Schneemassen nicht weiterfahren konnten oder eine Panne hatten. Um kurz vor 7 Uhr kam es in der Hochhäuser Straße in Tauberbischofsheim zu einem weiteren Unfall mit Blechschaden. Auf der Landesstraße 2310 bei Wertheim wurde der fließende Verkehr nicht nur vom Schnee, sondern auch von einem querstehenden Lkw behindert. Zudem rutschte auf der Kreisstraße 2824, ebenfalls bei Wertheim, ein Lkw in den Graben. Auf der Herrensteige in Bad Mergentheim kam es gegen 8 Uhr ebenfalls zu einem Verkehrsunfall ohne Personenschäden. Am Sonntagabend und Montagmorgen kam es im Main-Tauber-Kreis noch zu zahlreichen weiteren Beeinträchtigungen und Unfällen, die jedoch nicht alle polizeilich aufgenommen werden konnten.

