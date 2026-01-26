POL-HN: Hohenlohekreis: Trunkenheitsfahrt, Unfallflucht, Verkehrsunfall, Sachbeschädigung

Polizeipräsidium Heilbronn

A6/Waldenburg: Trunkenheit im Verkehr

Am Freitagnachmittag kam es zu einer Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn 6 bei Waldenburg. Kurz vor 17 Uhr konnte eine Verkehrsteilnehmerin einen 51-Jährigen dabei beobachten, wie dieser mit seinem VW, in Fahrtrichtung Nürnberg, eine auffällige Fahrweise an den Tag legte. Er fuhr Schlangenlinien und verursachte beinahe einen Verkehrsunfall. An der Anschlussstelle Bretzfeld konnte die junge Frau den Fahrer auf sein Fahrverhalten ansprechen. Hierbei stellte sie eine eventuelle Alkoholbeeinflussung bei dem Mann fest. Dieser fuhr allerdings unbeirrt weiter in Richtung Nürnberg. Die über den Sachverhalt informierte Streifenbesatzung des Verkehrsdienstes Weinsberg, konnte den VW-Fahrer an der Tank- und Rastanlage Hohenlohe-Süd einer Kontrolle unterziehen. Der Verdacht der Trunkenheit erhärtete sich. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der Mann musste die Beamten zwecks einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Waldenburg: Unfallflucht nach missglücktem Driftmanöver

Ein bislang Unbekannter verursachte durch unnötige Fahrmanöver am Sonntagabend einen Unfall in Waldenburg und flüchtete anschließend. Gegen 20 Uhr fuhr mutmaßlich ein dunkler 3er-BMW (E46) auf den LKW-Parkplatz in der Max-Eyth-Straße und ließ dort bewusst mehrfach das Heck seines Autos ausbrechen, um zu driften. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem dort geparkten Lkw, welcher hierdurch im Bereich der Einstiegstritte beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich sodann vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Öhringen: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht auf Samstag kam es gegen 1 Uhr in Öhringen, im Bereich der Straßen Steinsfeldle / Schleifbachweg, am Kreisverkehr "Treffener Ring" zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr die Straße Steinsfeldle von Pfedelbach kommend in Fahrtrichtung Öhringen. Nach eigenen Angaben wurde sie kurz vor dem Kreisverkehr von einem silberfarbenen Audi A6 Kombi überholt. In der Folge erschrak die Frau und verwechselte Gas- und Bremspedal. Dadurch fuhr sie geradeaus in den Kreisverkehr ein, überquerte die Mittelinsel und schanzte über einen etwa zwei Meter tiefen Graben. Anschließend kreuzte das Fahrzeug erneut die Fahrbahn des Kreisverkehrs, bis es schließlich zum Stillstand kam. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zudem liefen Betriebsstoffe aus. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem mutmaßlich beteiligten Audi sowie dessen Fahrer oder Fahrerin machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Fensterscheibe von Wohnung beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am späten Freitagabend ein Fenster in der Öhringer Röntgenstraße. Gegen 23:20 Uhr nahmen die Bewohner der Wohnung ein Knallgeräusch, ähnlich dem eines Pistolenschusses, wahr. In der Folge wurde noch ein zweites Knallgeräusch gehört. Anschließend bemerkten sie, dass das Fenster zum Balkon, im zweiten Obergeschoss, ein Loch aufwies. Ein Projektil oder ähnliches konnte nicht aufgefunden werden. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Röntgenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

