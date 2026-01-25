Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn/Möckmühl-Ruchsen: Pkw überschlägt sich nach Verkehrsunfall mehrfach

Heilbronn (ots)

Am Sonntagmorgen kam es gegen 05:55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L1025 zwischen Möckmühl und Ruchsen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger Fahrer eines Renault Megane die L1025 von Möckmühl in Richtung Ruchsen und kam in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Up einer 56-jährigen Fahrerin zusammen, überschlug sich mehrfach und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Renault Megane schwer und die Fahrerin des VW Up leicht verletzt. Beide wurden zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge beider Unfallbeteiligten waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20.000EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L1025 zwischen Möckmühl und Ruchsen bis 07:30 Uhr voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch das Polizeirevier Neckarsulm übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 07132-93710 mit dem Polizeirevier Neckarsulm in Verbindung zu setzen.

