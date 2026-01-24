POL-HN: Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfall
Mosbach (ots)
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 21./22.01., streifte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten BMW Kombi in der Blumenstraße in Neckarelz und verursachte nicht unerheblichen Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher. Das Polizeirevier Mosbach steht als Ansprechpartner unter Tel.: 06261/809-0 zur Verfügung.
