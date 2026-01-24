PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfall

Mosbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 21./22.01., streifte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten BMW Kombi in der Blumenstraße in Neckarelz und verursachte nicht unerheblichen Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher. Das Polizeirevier Mosbach steht als Ansprechpartner unter Tel.: 06261/809-0 zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 13:36

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Baumaschinen gestohlen

    Heilbronn (ots) - Elztal-Dallau: Baumaschinen von Betriebsgelände gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Baumaschinen von einem Betriebsgelände in Dallau. Zwischen Donnerstagabend, 17:30 Uhr, und Freitagmorgen, 8 Uhr, begaben sich der oder die Täter auf das Gelände in der Straße "Im Haag" und transportierten einen Viertaktstampfer, eine Vibrationsplatte und ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 13:27

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Bronzestatuen von Gräbern gestohlen

    Heilbronn (ots) - Külsheim-Eiersheim: Bronzestatuen von Gräbern entwendet - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Bronzestatuen von Gräbern auf dem Friedhofsgelände in der Kapellenstraße in Eiersheim. Außerdem wurden mehrere Gräber beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 11:27

    POL-HN: Stadt Heilbronn: Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund von Versammlung

    Heilbronn (ots) - Heilbronn: Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund von Versammlung Aufgrund einer Versammlung müssen Verkehrsteilnehmer am Samstagnachmittag in Heilbronn mit Beeinträchtigungen rechnen. Der Demonstrationszug mit zahlreichen erwarteten Teilnehmern wird sich gegen 15 Uhr auf der Heilbronner Theresienwiese in Bewegung setzen. Auf der Strecke über die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren