POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Bronzestatuen von Gräbern gestohlen

Heilbronn (ots)

Külsheim-Eiersheim: Bronzestatuen von Gräbern entwendet - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Bronzestatuen von Gräbern auf dem Friedhofsgelände in der Kapellenstraße in Eiersheim. Außerdem wurden mehrere Gräber beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die zwischen 16 Uhr am Donnerstag und 9 Uhr am Freitagmorgen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

