Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle und Flucht vor Polizei

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Radfahrerin von Auto erfasst

Am Donnerstagvormittag kam es in Heilbronn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Der 75-jährige Fahrer eines Mitsubishi Lancer übersah gegen 11:10 Uhr beim Abbiegevorgang von der Cäcilienbrunnenstraße in die Straße "Im Gemmingstal" vermutlich die entgegenkommende 20-jährige Radfahrerin und kollidierte mit dieser. Durch den Aufprall auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs wurde die Radfahrerin aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Heilbronn: Mehrere Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Karlsruher Straße in Heilbronn ein Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge involviert waren. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 37-jährige Fahrerin eines VW gegen 16 Uhr die Karlsruher Straße in Richtung Innenstadt und missachtete an der Kreuzung zur Theresienstraße eine rote Ampel. Hierdurch kam es zur Kollision mit dem von der Theresienstraße einbiegenden BMW eines 27-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der VW gegen den Audi einer 44-Jährigen, die ebenfalls von der Theresienstraße in die Karlsruher Straße einbiegen wollte. Sowohl der Fahrer des BMW als auch die Fahrerin des Audi wurden durch den Unfall leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt 40.000 Euro geschätzt.

L1101/Erlenbach: Schwerer Verkehrsunfall beim Abbiegen

Auf der Landesstraße 1101 bei Weinsberg kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge frontal kollidierten. Die Fahrerin eines VW befuhr gegen 14 Uhr die L1101 von Erlenbach kommend. Als sie in die Auffahrt zur Bundesstraße 39 abbiegen wollte, übersah sie vermutlich den entgegenkommenden Opel eines 87-Jährigen. Hierdurch kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im VW wurden sowohl die 26-jährige Fahrerin als auch ihr 3-jähriger Sohn leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des Opel und seine 84-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste zudem eine Reinigung der Fahrbahn erfolgen.

Heilbronn: BMW-Fahrer flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht

Kurz nach Mitternacht flüchtete am Freitag der bislang unbekannter Fahrer eines dunklen BMW vor einer Streife der Polizei in Heilbronn. Der Unbekannte befuhr gegen 0:15 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kolpingstraße stadtauswärts, als ihm der Streifenwagen entgegenkam. Als die Polizisten ihr Fahrzeug wendeten und die Verfolgung aufnahmen, beschleunigte der Fahrer stark und schaltete seine Scheinwerfer aus, bevor er mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Sontheim weiterfuhr. Der BMW bog schließlich in die Bottwarbahnstraße ein und verschwand dann spurlos. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zum dunklen 3er oder 5er BMW geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell