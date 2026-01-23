Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach Verkehrsunfall und Einbruch gesucht und Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn

Hohenlohekreis (ots)

A6/ Waldenburg: Erneute Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn

Am Donnerstag kontrollierte die Verkehrspolizei Weinsberg erneut die Geschwindigkeit zahlreicher Autofahrer auf der Autobahn 6 bei Waldenburg. Die Beamten überprüften in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Neuenstein, ob die Fahrer von über 5.400 gemessenen Fahrzeugen, die Geschwindigkeitsbegrenzungen von 120 km/h für Pkw und 80 km/h für Lkw einhielten. Dabei wurden 314 Geschwindigkeitsübertretungen zur Anzeige gebracht. Ein Großteil der angezeigten Verkehrsteilnehmer, insgesamt 260 Personen, fuhren dabei bis zu 20 km/h zu schnell. 53 der Fahrzeuglenker waren sogar bis zu 40 km/h zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste fuhr mit 164 km/h über die Autobahn. Er muss nun mit zwei Punkten im Fahreignungsregister und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Forchtenberg: Unfall im Begegnungsverkehr - wir suchen Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem am Donnerstagnachmittag auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Forchtenberg und Ernsbach die Außenspiegel zweier Fahrzeuge zusammenstießen, ein Unfallbeteiligter aber einfach weiterfuhr. Eine 35-Jährige fuhr gegen 17 Uhr in ihrem VW auf der alten Kochertalstraße von Ernsbach in Richtung Forchtenberg, als ihr ein blauer Pkw entgegenkam. Als sich die Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden kam es zur Berührung der linken Außenspiegel. Am VW entstand dadurch ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Weil der unbekannte Autofahrer sich nicht um die Folgen des Zusammenstoßes kümmerte, sondern einfach davonfuhr, sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Pfedelbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Nachdem Unbekannte am Mittwoch oder Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Pfedelbach einbrachen, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 17 Uhr am Mittwochnachmittag und 17 Uhr am folgenden Tag öffneten der oder die Einbrecher gewaltsam ein Fenster des Hauses in der Künnekestraße und gelangten darüber ins Gebäude. Die Täter durchsuchten das Haus und stahlen Schmuck, bevor sie unerkannt das Weite suchten. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Künnekestraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

