POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall und Diebstahl aus Solarpark

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Höpfingen: Schwerer Unfall auf der Bundesstraße

Am späten Mittwochabend kam es auf der Bundesstraße 27 bei Höpfingen zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein 55-Jähriger fuhr gegen 23 Uhr mit seinem BMW von Waldbrunn in Richtung Höpfingen, als er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zunächst auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Mann versuchte gegenzusteuern, kam dadurch aber nach rechts von der Straße ab und stieß mit einem Leitpfosten zusammen. Der BMW fuhr weiter, schanzte im weiteren Verlauf über einen neben der Straße liegenden Feldweg und kollidierte dann frontal mit einem Erdhügel. Der Wagen schleuderte daraufhin noch rund 40 Meter weiter bevor er schließlich zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Kran geborgen und abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 12.000 Euro.

Hardheim-Erfeld: Metalldiebstahl aus Solarpark

Unbekannte stahlen am Dienstag oder Mittwoch Kabel von über 10 Kilometern Länge aus einem Solarpark in Hardheim-Erfeld. Die Täter gelangten gewaltsam über ein Tor auf das Gelände und entwendeten die Kabel im Wert von rund 60.000 Euro. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten oder Angaben zu den Dieben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.

