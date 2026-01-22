Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht und Geschwindigkeitskontrollen

Hohenlohekreis (ots)

Kupferzell: Wer hatte grün?

Auf der Bundesstraße 19 bei Kupferzell kam es an einer Ampelkreuzung am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall, nachdem die Polizei nun Zeugen sucht. Zwei Fahrzeuge, ein Audi und ein Mercedes, waren gegen 15:20 Uhr an der Kreuzung der B19 mit der Kupferzeller Straße zusammengestoßen. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden daran belaufen sich auf insgesamt rund 13.000 Euro. Da beide Autofahrer angaben, bei grüner Ampelschaltung in den Kreuzungsbereich gefahren zu sein, hofft die Polizei nun auf Zeugen. Wer konnte den Unfall beobachten oder kann Hinweise zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt geben? Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

A6/ Öhringen: Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn

Die Verkehrspolizei Weinsberg überprüfte am Mittwoch die Geschwindigkeit von fast 6.000 Autos auf der Autobahn 6 bei Öhringen. Zwischen 9 Uhr und 14 Uhr kontrollierten die Beamten, ob sich die Fahrzeugführer, die in Richtung des Weinsberger Kreuzes fuhren, auch an die an dieser Stelle vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen von 120 km/h für Pkw und 80 km/h für Lkw hielten. Dabei wurden insgesamt 156 Geschwindigkeitsüberschreitungen zur Anzeige gebracht. 146 Verkehrsteilnehmer fuhren dabei bis zu 20 km/h zu schnell. Zehn weitere fuhren bis zu 40 km/h über dem Tempolimit.

