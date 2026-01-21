PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Diebstahl auf Baustellengelände

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Osterburken: Diebstahl auf Baustellengelände - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag, zwischen 12 Uhr und 16:30 Uhr, entwendeten Unbekannte diverse Elektrogeräte aus einem unverschlossenen Baustellenfahrzeug in Osterburken. Hierzu begaben sich der oder die Täter in den mit Bauzäunen gesicherten Baustellenbereich auf dem Park und Ride Parkplatz am Bahnhof, in der Adelsheimer Straße. Die entwendeten Gegenstände befanden sich in einer schwarzen Laptoptasche, welche in einem VW Transporter abgelegt war.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren