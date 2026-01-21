Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Diebstahl auf Baustellengelände

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Osterburken: Diebstahl auf Baustellengelände - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag, zwischen 12 Uhr und 16:30 Uhr, entwendeten Unbekannte diverse Elektrogeräte aus einem unverschlossenen Baustellenfahrzeug in Osterburken. Hierzu begaben sich der oder die Täter in den mit Bauzäunen gesicherten Baustellenbereich auf dem Park und Ride Parkplatz am Bahnhof, in der Adelsheimer Straße. Die entwendeten Gegenstände befanden sich in einer schwarzen Laptoptasche, welche in einem VW Transporter abgelegt war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell