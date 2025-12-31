PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Familiärer Streit endet mit Widerstand im Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen von familiären Streitigkeiten wurde die Polizei in den frühen Abendstunden am 30.12.2025 in eine Wohnung nach Gelsenkirchen-Beckhausen entsandt. Vor Ort trafen die Beamten auf eine 28jährige alkoholisierte Gelsenkirchener Bürgerin, welche in der Wohnung ihrer Mutter, mit derselbigen verbal stritt. Beim Versuch des Schlichtens griff die 28jährige plötzlich und unerwartet eine Polizeibeamtin mit Schlägen und Tritten an. Die Angriffshandlungen konnten abgewehrt und die Angreiferin in Gewahrsam genommen werden. Ihr hitziges Gemüt durfte sie anschließend in einer Gewahrsamszelle abkühlen. Sie erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Tätlichen Angriffs gegen Polizeivollzugsbeamte. Die eingesetzten Polizeibeamten verblieben unverletzt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Sowa, PHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

