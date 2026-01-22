Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Fußgängerin, Brand, Kellereinbrüche und Unfälle

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Beilstein: Fußgängerin von Unbekanntem angefahren - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem eine 20-Jährige am Mittwochmittag in Beilstein von einem Auto angefahren wurde. Die junge Frau überquerte gegen 13 Uhr die Bahnhofstraße auf Höhe der Einmündung zur Dammstraße als ein unbekannter Autofahrer auf der Bahnhofstraße angefahren kam und nach links in die Dammstraße abbog. Der dunkle Wagen erfasste dabei die 20-Jährige seitlich, wodurch die Frau auf die Fahrbahn stürzte und sich leicht verletzte. Der Autofahrer kümmerte sich nicht weiter um den Vorfall und fuhr unerkannt davon. Die Fußgängerin wurde an der Unfallstelle von Rettungskräften versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zum unbekannten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Nordheim: Hoher Schaden bei Gebäudebrand

In der Nacht auf Donnerstag brannte in Nordheim der Dachstuhl eines leerstehenden Einfamilienhauses. Zeugen informierten kurz vor Mitternacht die Einsatzkräfte, dass es in dem Gebäude in der Gartenstraße brennen solle. Beim Eintreffen der Polizei stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Vollbrand. Die Flammen wurden schließlich von Einsatzkräften der Feuerwehren aus Nordheim und Lauffen unter Kontrolle gebracht. Bei dem Feuer kamen keine Personen oder weitere Gebäude zu Schaden, der Sachschaden am Einfamilienhaus wird ersten Schätzungen nach allerdings mit rund 500.000 Euro beziffert. Vermutlich war es aufgrund eines technischen Defekts zu dem Brandausbruch gekommen.

Eppingen: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Wohl aufgrund eines medizinischen Notfalls kam es am Dienstagnachmittag bei Eppingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 77-Jähriger fuhr gegen 16:30 Uhr in seinem Audi auf der Bundesstraße 293 als er aus medizinischen Gründen das Bewusstsein verlor. Der Q2 kam daraufhin rechts von der Fahrbahn ab fuhr zunächst führungslos über einen parallel der Bundesstraße verlaufenden Feldweg. Der Pkw geriet dann wieder auf die B293, wo er schließlich frontal mit einem entgegenkommenden Audi A4 eines 59-Jährigen kollidierte. Der 77-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 59-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Männer wurden von Rettungskräften behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich schätzungsweise auf rund 70.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: Einbrüche in Keller - Zeugen gesucht

In der Heilbronner Christophstraße brachen Unbekannte, vermutlich in der Nacht auf Mittwoch, in die Keller zweier Mehrfamilienhäuser ein. Die Täter verschafften sich Zugang zu den nebeneinanderliegenden Gebäuden und gingen zielgerichtet in die Keller. Dort wurden verschiedene Kellerabteile aufgebrochen und mindestens ein weißes Damenfahrrad entwendet. Das Polizeirevier Heilbronn hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die rund um die Christophstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen.

Lauffen: Unfall mit 1,7 Promille

Auf der Bundesstraße 27 bei Lauffen kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem mutmaßlich alkoholbedingten Verkehrsunfall. Eine 46-Jährige fuhr mit ihrem Renault gegen 1 Uhr von Kirchheim in Richtung Lauffen, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Baum, einen Leitpfosten und ein Werbeschild, bevor er schließlich in einem Acker zum Stillstand kam. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser zeigte einen Wert von 1,7 Promille an. Die Frau musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme begleiten und ihren Führerschein abgeben. Der Wagen musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. Die beim Unfall entstandenen Schäden können derzeit noch nicht beziffert werden.

