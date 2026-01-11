Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unbekannte setzen Bücher in Brand

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Kirchplatz;

Tatzeit: zwischen 09.01.2026, 19.30 Uhr und 10.01.2026, 07.30 Uhr;

Einige Bücher in einer öffentlichen Bücherbox in Brand gesetzt haben unbekannte Täter auf dem Kirchplatz in Vreden. Eine Zeugin hatte am frühen Freitagmorgen an der ehemaligen Telefonzelle Brandgeruch wahrgenommen und die Polizei alarmiert. Die Polizeibeamten löschten mit einem Feuerlöscher einige noch glühenden Bücher ab. Zusätzlich wurde die Feuerwehr Vreden hinzugezogen, die die restlichen Glutnester vollständig ablöschte. Es entstand Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Kripo in Ahaus, Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell