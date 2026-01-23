PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verfolgungsfahrt über Landesgrenzen und Verkehrsunfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wittighausen/ Giebelstadt: Verkehrsteilnehmer flüchtet vor Kontrolle - Verfolgungsfahrt über Landesgrenzen hinweg

Ein Verkehrsteilnehmer versuchte sich am Mittwoch einer Verkehrskontrolle in Baden-Württemberg zu entziehen. Nach einer Verfolgungsfahrt konnte dieser in Bayern gestoppt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Eine Streife des Polizeireviers Tauberbischofsheim, wollte am Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, den Fahrer eines Audis in Oberwittighausen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser missachtete jedoch das Anhaltesignal und beschleunigte sein Fahrzeug. Da der Flüchtige die Landesgrenze überfuhr, wurden auch bayerische Streifen in die Fahndung eingebunden. Auf seiner Flucht beschleunigte der Mann seinen Audi auf Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h. Die Fahrt führte durch Moos, Kirchheim, Kleinrinderfeld, Geroldshausen und endete auf einem Feldweg Richtung Ingolstadt. Im Rahmen der Anhaltung touchierte er einen baden-württembergischen Streifenwagen. Verletzt wurde hierbei niemand. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Der 23-jährige Deutsche konnte anschließend widerstandslos festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs konnte ein Schlagring und Betäubungsmittelutensilien aufgefunden werden. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. In der Folge musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, zudem wurde der Führerschein des 23-Jährigen beschlagnahmt.

Großrinderfeld-Ilmspan: Bei Unfall mit Linienbus verletzt

Ein 49-Jähriger wurde am Donnerstagabend bei einem Unfall in Großrinderfeld-Ilmspan verletzt. Die Fahrerin eines Linienbusses fuhr um kurz vor 18 Uhr auf der Schönefelder Straße, als sie wegen zwei, nahe der Einmündung zum Gewannweg, am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos, mit ihrem Gefährt in die Fahrbahnmitte ausweichen musste. Der 49-Jährige bog zeitgleich mit seinem Audi vom Gewannweg auf die Schönefelder Straße ein, wo es zum Zusammenstoß mit dem Linienbus kam. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Die Schäden daran belaufen sich ersten Schätzungen nach auf insgesamt rund 27.000 Euro. Der Audi-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

