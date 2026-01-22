POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht
Main-Tauber-Kreis (ots)
Wertheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht
In Wertheim kam es in den vergangenen Tagen zu einer Unfallflucht, nach der die Polizei nun Zeugen sucht. Zwischen Donnerstag vergangener Woche, 16:30 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Straße "Am Bildacker" am Fahrbahnrand geparkten VW. Vermutlich streifte der Unbekannte beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug an dem Golf entlang und verursachte dadurch Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro. Da der unbekannte Verkehrsteilnehmer seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nachkam und weder den Besitzer des VWs noch die Polizei informierte, werden nun Zeugen gesucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.
