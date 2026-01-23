PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt Heilbronn: Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund von Versammlung

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund von Versammlung

Aufgrund einer Versammlung müssen Verkehrsteilnehmer am Samstagnachmittag in Heilbronn mit Beeinträchtigungen rechnen. Der Demonstrationszug mit zahlreichen erwarteten Teilnehmern wird sich gegen 15 Uhr auf der Heilbronner Theresienwiese in Bewegung setzen. Auf der Strecke über die Karlsruher Straße, die Südstraße, die Urbanstraße, die Straße am Wollhaus, über die Allee bis hin zur Abschlusskundgebung am Flügelnussbaum wird es daher zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

