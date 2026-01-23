Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Baumaschinen gestohlen

Heilbronn (ots)

Elztal-Dallau: Baumaschinen von Betriebsgelände gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Baumaschinen von einem Betriebsgelände in Dallau. Zwischen Donnerstagabend, 17:30 Uhr, und Freitagmorgen, 8 Uhr, begaben sich der oder die Täter auf das Gelände in der Straße "Im Haag" und transportierten einen Viertaktstampfer, eine Vibrationsplatte und eine Rüttelplatte im Gesamtwert von mehreren tausend Euro unberechtigt ab. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06293 233 an den Polizeiposten Limbach.

