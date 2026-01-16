Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Möbelhaus in der Radolfzeller Straße (15./16.01.2026)

Stockach (ots)

In den Abend-/Nachtstunden auf Freitag haben Unbekannte versucht, in ein Geschäft in der Radolfzeller Straße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 07.30 Uhr machten sich die Täter an einer Notausgangstür zu schaffen, konnten diese jedoch auch gewaltsam nicht öffnen, so dass sie nicht in die Innenräume des Möbelladens gelangten.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Möbel Stumpp beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 077719391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell