POL-KN: (Rottweil, B 27
Lkr. Rottweil) 79-jähriger Renault-Fahrer gerät in Gegenverkehr: Etwa 50.000 Euro Sachschaden (15.01.2026)
Rottweil (ots)
Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 27 ereignet. Ein 76-jähriger Mann war gegen 17:30 Uhr mit seinem Renault von Lauffen in Richtung Rottweil unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet der Fahrer mit seinem Auto in den Gegenverkehr, wo er zwei entgegenkommende Wagen - einen Seat sowie einen Skoda - streifte. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Abschleppdienste kümmerten sich um die beschädigten Wagen. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
