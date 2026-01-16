Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln, L 415, K 5521

Lkr. Rottweil) 23-Jährige wird durch Sonne geblendet und missachtet Vorfahrt: Eine Leichtverletzte und etwa 35.000 Euro Schaden (15.01.2026)

Fluorn-Winzeln (ots)

Vermutlich, weil sie durch die Sonne geblendet wurde, hat eine 23-Jährige am Donnerstagmittag die Vorfahrt eines Autos missachtet und einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war gegen 12:30 Uhr mit ihrem Seat auf der Kreisstraße 5521 von Hochmössingen in Richtung Fluorn unterwegs. Dabei wollte sie die Landesstraße 415 in Richtung Hafnerweg überqueren, wobei sie nach eigenen Angaben durch die Sonne geblendet wurde. So übersah die Frau einen auf der L 415 von Fluorn in Richtung Oberndorf fahrenden VW und missachtete die Vorfahrt des 76-jährigen Fahrers. Die Autos stießen auf der Kreuzung heftig zusammen, wobei sich die 23-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit. Abschleppdienste kümmerten sich um die demolierten Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell