Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in der Hausherrenstraße (15.01.2026)

Radolfzell (ots)

Am Donnerstagabend hat ein Unbekannter versucht, in ein Haus in der Hausherrenstraße einzubrechen. Gegen 22 Uhr machte sich der Täter an der Terrassentür zu schaffen, ließ dann jedoch von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

Der Unbekannte trug Handschuhe und eine Tasche mit sich.

Zeugen, die im Laufe des Abends Verdächtiges im Bereich der Hausherrenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell